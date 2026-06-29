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Два человека погибли и шестеро пострадали в результате ДТП в Забайкальском крае

Фото: istockphoto/Galina Vetertsovskaya

Водитель автомобиля «Лексус» не справился с управлением и вылетел с трассы с последующим опрокидыванием. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Забайкальского края.



ДТП произошло на 2‑м километре подъезда к селу Бада в Хилокском округе. В результате происшествия два человека погибли. Ещё шесть участников аварии госпитализированы с травмами различной степени тяжести. В причинах и обстоятельствах аварии разбираются сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе столкнулись два автомобиля. Жертвой ДТП стал четырёхлетний ребёнок, нескольким пассажирам понадобилась медицинская помощь.

Александр Огарёв

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