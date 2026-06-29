В Кузбассе врачи удалили у пациентки опухоль диаметром 37 сантиметров

29 июня 2026, 07:21

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Врачи Кузбасского онкологического диспансера прооперировали жительницу региона и удалили у нее крупное новообразование, по размерам сопоставимое с новорожденным ребенком. Об этом сообщает министерство здравоохранения Кемеровской области, пишет РИА Новости.