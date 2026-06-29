В Кузбассе врачи удалили у пациентки опухоль диаметром 37 сантиметров
Врачи Кузбасского онкологического диспансера прооперировали жительницу региона и удалили у нее крупное новообразование, по размерам сопоставимое с новорожденным ребенком. Об этом сообщает министерство здравоохранения Кемеровской области, пишет РИА Новости.
Женщина впервые обратилась в поликлинику по месту жительства для прохождения диспансеризации. Ранее она не обращала особого внимания на увеличение живота и долгое время терпела боль. Как рассказала сама пациентка, у гинеколога она не была более 20 лет.
Во время ультразвукового исследования врачи обнаружили новообразование и направили женщину к онкологу. В региональном министерстве здравоохранения сообщили, что опухоль выросла до 37 сантиметров и заняла все забрюшинное пространство. Она тесно прилегала к брюшной стенке, сместила кишечник, сдавила мочеточник и сформировала собственную развитую сосудистую сеть.
За пациентку боролась мультидисциплинарная команда специалистов из отделений онкогинекологии и абдоминальной хирургии. Во время операции врачам пришлось предельно осторожно отделять опухолевый конгломерат от прилегающих органов, чтобы избежать массивной кровопотери и не травмировать кишечник, мочеточник и крупные сосуды. Хирургическое вмешательство продолжалось 3,5 часа.
Сейчас состояние женщины оценивается как удовлетворительное. Дальнейшую тактику лечения врачи определят после получения результатов гистологического исследования.
Гистологическое исследование — это изучение ткани под микроскопом, чтобы точно понять, из каких клеток состоит удалённое образование и есть ли в нём доброкачественные или злокачественные изменения.
В ситуации с опухолью это один из главных этапов постановки окончательного диагноза. По УЗИ, КТ, МРТ и даже во время операции врач может только предполагать, что это за образование. А точный ответ обычно даёт именно гистология.
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