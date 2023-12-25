Челябинец обстрелял маршрутку с пассажирами

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В Челябинске неизвестный обстрелял маршрутку с пассажирами, в которой, в том числе, находились дети, об этом сообщает kp.ru со ссылкой на городские Telegram-каналы.
По информации СМИ, инцидент произошёл с маршрутным такси №35, которое совершает поездки от посёлка Новосинеглазово до Металлургического района и обратно. В момент, когда в общественном транспорте находились пассажиры, неизвестный выхватил пистолет и открыл по маршрутке стрельбу.
При этом, в МВД региона заявили, что уже взяли на контроль этот происшествие и связываются с перевозчиком для установления всех деталей случившегося.
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«Одна из пассажирок рассказала, что в это время у окна сидели ее дети. К счастью, никто не пострадал», — сообщает Telegram-канал «Недураки и дороги в Челябинске».
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Евгения Парфентьева