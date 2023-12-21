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Капитан полиции открыл стрельбу по пьяным уголовникам в кальянной

Хинштейн: в Ульяновске члены ОПГ избили полицейского, ему пришлось стрелять
21 декабря 2023, 13:48
Фото: istock / Dzurag

Фото: istock / Dzurag

В Ульяновске члены организованной преступной группы избили в кальянной «Дуть» сотрудника полиции из-за сделанного замечания. Правоохранителю пришлось отстреливаться от напавших. Об инциденте сообщил Государственной Думы Александр Хинштейн в телеграм-канале.

Трое мужчин и две женщины отказались уходить из заведения после его закрытия. Уголовники, находясь в состоянии алкогольного опьянения начали оскорблять сотрудников кальянной. За них вступился оперуполномоченный МВД. Тогда пьяная компания напала на силовика, его ударили бутылкой по голове и начали бить.

Полицейский спрятался от нападавших в туалете, но и там его достали и повалили на пол. В ходе драки один из напавших достал нож и начал стал бросаться с ним на правоохранителя, а тот, защищаясь, открыл стрельбу из травматического пистолета.


В заведение приехал наряд Росгвардии, который скрутил всех участников конфликта. Нападавшими оказались ранее судимые за особо тяжкие преступления участники ОПГ. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Отмечается, что пострадавший полицейский попал под следствие по статье 111 УК РФ («Нанесение телесных повреждений»).

«Хотя очевидно, что речь должна идти о покушении на убийство полицейского. Беру эту возмутительную ситуацию под личный контроль», — заявил Хинштейн.
Он планирует направить запрос генеральному прокурору и председателю Следственного комитета России о прекращении уголовного преследования полицейского и переквалификации действий рецидивистов.

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#пострадавший
#полицейские
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112: Два человека погибли при падении дельтаплана в посёлке Мирный
21 декабря 2023, 14:58

Фото: iStock/DCorn

Два человека погибли при падении дельтаплана на Ставрополье, об этом сообщает Telegram-канал 112 со ссылкой на источник.
По информации СМИ, дельтаплан потерпел крушение около посёлка Мирный на Ставрополье.

В настоящий момент известно о двух погибших, на месте происшествия работают экстренные службы.

Других подробностей произошедшего пока не приводится.

Напомним, крупнейшей авиакатастрофой в России за последний год стало падения самолёта предпринимателя Евгения Пригожина в Тверской области. Все 10 человек, находившихся на борту, включая самого бизнесмена, погибли. Расследование катастрофы продолжается.

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#крушение
#погибшие
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На Сахалине два подростка изнасиловали третьеклассника
На Сахалине двое подростков надругались над третьеклассником
21 декабря 2023, 14:49

Фото: iStock/Rawf8

На Сахалине два ученика восьмого класса изнасиловали третьеклассника, угрожая закрыть мальчика на балконе. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Согласно сообщению, ЧП произошло 17 декабря в городе Долинске. Двой 14-летних подростков находились в квартире с мальчиком из третьего класса. Старшие решили поиздеваться над младшим товарищем. Тогда, угрожая закрыть его на балконе, они надругались над третьеклассником.

Придя домой, мальчик все рассказал родителям. Они сразу обратились в полицию. Оба школьника уже задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».

Ранее сообщалось, что в американском штате Калифорния начался суд над учительницей Жаклин Ма, занявшейся сексом с одним мальчиком и пытавшейся совратить второго.

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#мальчик
#девочка
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Ребенок-инвалид попал в реанимацию после того, как провалился сквозь пол на утреннике
СК проводит проверку после падения ребенка-инвалида с потолка в Тобольске
21 декабря 2023, 14:31

Фото: istock / Marija Stepanovic

В Тобольске Тюменской области на новогоднем утреннике для детей-инвалидов мальчик провалился сквозь пол здания. Об этом сообщает URA.RU, ссылаясь на директора департамента культуры и туризма мэрии города Анастасия Ионина.

«Во время мероприятия один из детей, пришедший с мамой, остался без ее присмотра и самостоятельно вышел из зала. Он забрался на технический этаж, наступил на одну из плиток и провалился сквозь пол в помещение зала, где проходил праздник», — сообщила изданию Ионина.
Ребенка доставили в больницу. Как сообщает издание «МегаТюмень», состояние ребенка тяжелое.

В случившемся разберется городской отдел Следственного комитета.

До этого сообщалось, что в неблагополучной семье девочка отравилась метадоном. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#праздник
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#ребёнок
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На Камчатке двое военных получили сроки за отказ от участия в СВО
На Камчатке двух военных отправили в колонию-поселение за отказ от участия в СВО
21 декабря 2023, 14:15

Фото: istock / Elena Horrmann

Двоих военных на Камчатке осудили за отказ ехать в зону специальной военной операции. Мужчины приговорены к более чем двухлетним срокам лишения свободы в колонии-поселении. Об сообщают РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу 35-го гарнизонного военного суда.

Военнослужащие находились в воинских частях на территории Петропавловск-Камчатского городского округа. Осознавая проведенную в России мобилизацию, они отказались принимать учатсие в боях в зоне спецоперации.

Суд назначил военному, отказавшемуся отправиться на СВО 2,5 года и 2 года и 4 месяца гражданину, совершившему такой же отказ, но уже осенью.

Приговор не вступил в силу и может быть обжалован в Тихоокеанском флотском военном суде.

Ранее сообщалось, что суд приговорил гражданина Украины к 16 годам колонии строгого режима за финансирование запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор»*. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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* Запрещенная в России экстремистская организация
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Спасатель из Подмосковьпомог водителю легковушки, съехавшей в кювет
21 декабря 2023, 14:06

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Спасатель ГКУ МО «Мособлпожспас» в свой выходной оказал помощь водителю легковушки, съехавшей в кювет. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
На Таракановском шоссе возле деревни Сергеевка городского округа Солнечногорск произошло дорожно-транспортном происшествие, в котором легкового автомобиля Hyundai съехал с автотрассы в заснеженный кювет.

«Оказавшись первым на месте происшествия, спасатель Сергей Земляков оценил обстановку и убедился, что женщина не пострадала и не заблокирована в салоне машины. Работник подразделения вдвоём с водителем большегруза, который тоже пришёл выручку попавшей в беду автомобилистке, с помощью буксировочного троса вытащили легковушку на дорогу. Медицинская помощь женщине не понадобилась», — поделился заместитель начальника ПСЧ-267 Сергей Яшин.

Стоит отметить, что сотрудник Мособлпожспаса ехал домой после дежурной смены, когда стал свидетелем происшествия.

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#машины
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Минздрав: 86 детей из поезда Тюмень-Адлер госпитализировали с симптомами ОРВИ
21 декабря 2023, 14:00

Фото: iStock/monkeybusinessimages

86 несовершеннолетних пассажиров поезда Тюмень-Адлер госпитализировали с симптомами ОРВИ, об этом сообщили в Минздраве РФ.
Напомним, в ночь на 21 декабря поезд привёз группу детей, который отдыхали в сибирском лагере «Олимпийская ребячка». Уже в поезде несколько детей почувствовали себя плохо, у них поднялась температура.

Детей и сопровождающих сняли с поезда на станции Балашов в Саратовской области. По сообщениям Минздрава РФ, в настоящий момент 86 детей госпитализированы с симптомами ОРВИ. Ещё 38 детей и 11 взрослых размещены в провизорном блоке медицинского учреждения, у них признаков заболевания не выявили.

«У всех пациентов взяты анализы, назначена противовирусная терапия», - подчеркнули представители министерства.

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У погибшей в поезде Тюмень-Адлер девочки обнаружен грипп А

Мать погибшей в поезде девочки винит в смерти дочери руководство лагеря
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#заболевания
#дети
#минздрав рф
#сибирь
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Девушка тайно ела по ночам, поправилась до 152 кг и чуть не ослепла
Девушка тайно ела по ночам, стала весить 152 кг и чуть не ослепла из-за давления
21 декабря 2023, 13:27

Фото: istock / Cunaplus_M.Faba

В Великобритании блогерша по прозвищу Большая Анита после 20 лет набрала вес до 152 кг, но похудела и начала жизнь с нового листа. Про историю девушки пишет The Sun.

Она рассказала, что из-за лишнего веса у не начла болеть спина, не позволявшая ей наклоняться, а также поднялось внутричерепное давление.

«В моем мозгу было очень высокое давление, и со временем зрение стало затуманенным. Я едва не ослепла. Меня пугало, что я могла стать слепой на третьем десятке лет», — поделилась девушка.
Анита отметила, что начала поправляться еще в раннем возрасте.

«Я тайно ела по ночам. Когда родители засыпали, я объедалась чипсами, шоколадом, конфетами. Эти тайные угощения длились годами», — признается блогерша .
Но потом она все же решила заняться здоровьем, больше гулять и следить за питанием. Но этого было недостаточно и после консультации с медиками было принято решение об операции по уменьшению желудка. После операционного вмешательства вес девушки снизился до 84 кг.

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#зрение
#жизнь
#консультации
#операции
#девушка
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Мать погибшей девочки винит в смерти дочери руководство лагеря «Олимпийская ребячка»
Мать погибшей в поезде девочки винит в смерти дочери руководство лагеря
21 декабря 2023, 13:20

Фото: iStock/kieferpix

Мать 12-летней погибшей девочки в поезде Тюмень – Адлер обвинила в смерти дочери руководство лагеря «Олимпийская ребячка». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
«Дочь говорила по телефону, что болеет, а её подруг гнобят вожатые. Когда девочке стало плохо, её не сразу стали лечить. Поместили в изолятор, только когда заболели остальные дети», - рассказала мама погибшей девочки.

Женщина добавила, что звонила в лагерь и интересовалась состоянием дочери, ей отвечали, что с девочкой все в порядке.

Напомним, группа возвращалась из поездки в Сибирь. У нескольких ребят поднялась температура, а также симптомы острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ). Когда состав проезжал Пензенскую область, одна девочка стала плохо себя чувствовать. У девочки поднялась температура 39 градусов. Медсестра дала ребенку жаропонижающее средство, после чего температура снизилась. Позже школьница потеряла сознание, сопровождавшим врачам спасти ее не удалось.

Матери о смерти ребенка сообщили по телефону.

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В Совфеде отреагировали на гибель ребёнка от гриппа в Саратовской области
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#девочка
#лагерь
#мама
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В Совфеде отреагировали на гибель ребёнка от гриппа в Саратовской области
Сенатор Круглый призвал проверить медиков после гибель ребёнка в поезде
21 декабря 2023, 12:49

Фото: IStock/sudok1

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после массового заболевания детей в поезде Тюмень-Адлер, в результате которого погибла одна девочка и больше 30 детей попали в больницу. Роспотребнадзор заявил, что у заболевших выявлен грипп А.
Член Совета Федерации, заслуженный врач-педиатр Владимир Круглый отметил, что эта разновидность гриппа не является особенной или более опасной по сравнению с другими. В беседе с «Радио 1» он призвал проверить, были ли дети привиты от гриппа и почему врачам не удалось спасти ребёнка.
«Этот грипп не является особенным и не обладает необычными симптомами. Это одна из разновидностей, простив которой делается прививка. Скорее всего пострадавшие дети не были привиты, потому что в ином случае они вряд ли бы заболели, тем более в сопровождении с таким тяжелым течением. Нужно также проверить, насколько правильно и своевременно была оказана медицинская помощь. Сейчас сложно давать оценки, потому что данных мало», — сказал Владимир Круглый.
По словам сенатора, в этом году эпидемиологическая ситуация контролируемая, в том числе благодаря иммунопрофилактике. Собеседник отметил, что этого удалось добиться благодаря прививочной кампании против гриппа.
«В этом году прививочная кампания против гриппа прошла успешно, много людей привилось. Это самое главное, что определяет тяжесть и вообще наличие эпидемии. Если прививается более 60 процентов населения, подлежащих иммунопрофилактике, то эпидемии не возникает, и смертность совершенно другая. Но так как ребёнок был из нового региона, то надо проверить, как именно там проходила прививочная кампания», — заключил Круглый.
Напомним, что в ночь на 21 декабря состав поезда прибыл в город Балашов, откуда после медицинского осмотра группу детей госпитализировали в одну из больниц Саратова. Установлено, что этим поездом из тюменского лагеря «Олимпийская ребячка» возвращались школьники в ЛНР.

Всего в областную инфекционную больницу доставили 124 ребенка и 11 сопровождающих.

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