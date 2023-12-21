Капитан полиции открыл стрельбу по пьяным уголовникам в кальянной

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В Ульяновске члены организованной преступной группы избили в кальянной «Дуть» сотрудника полиции из-за сделанного замечания. Правоохранителю пришлось отстреливаться от напавших. Об инциденте сообщил Государственной Думы Александр Хинштейн в телеграм-канале.
Трое мужчин и две женщины отказались уходить из заведения после его закрытия. Уголовники, находясь в состоянии алкогольного опьянения начали оскорблять сотрудников кальянной. За них вступился оперуполномоченный МВД. Тогда пьяная компания напала на силовика, его ударили бутылкой по голове и начали бить.
Полицейский спрятался от нападавших в туалете, но и там его достали и повалили на пол. В ходе драки один из напавших достал нож и начал стал бросаться с ним на правоохранителя, а тот, защищаясь, открыл стрельбу из травматического пистолета.
«Хотя очевидно, что речь должна идти о покушении на убийство полицейского. Беру эту возмутительную ситуацию под личный контроль», — заявил Хинштейн.Он планирует направить запрос генеральному прокурору и председателю Следственного комитета России о прекращении уголовного преследования полицейского и переквалификации действий рецидивистов.
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