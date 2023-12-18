Устроившего стрельбу в Некрасовке мужчину отправили под домашний арест

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Мужчину, который устроил стрельбу из травматического пистолета в московской Некрасовке, отправили под домашний арест, об этом сообщили представители столичной прокуратуры в своём Telegram-канале.
«Кузьминский районный суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде домашнего ареста», - прокомментировали ситуацию представители ведомства.
Напомним, вечером 16 декабря мужчина поссорился с сотрудником пункта выдачи и его другом. Местный житель пошёл домой, взял травматический пистолет, вернулся в пункт выдачи и устроил там стрельбу. Пострадавших госпитализировали с травмами груди и шеи.
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