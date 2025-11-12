Челябинка проломила голову сопернице пивным бокалом
В Челябинске 26‑летнюю женщину привлекут к ответственности за инцидент в баре. Об этом сообщили в пресс‑службе прокуратуры области.
По данным ведомства, 25 января в заведении на Тернопольской улице посетительница заметила, что её знакомый беседует с другой девушкой.
Запись с камер наблюдения показывает, что она подошла к компании, сначала обдала мужчину пивом, а затем ударила соперницу пивной кружкой по голове. Стекло разлетелось, и пострадавшая получила резаные раны лица, предплечий и кистей. После заживления на лице остались шрамы.
Нападавшую обвиняют в хулиганстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В ближайшее время ее предстоит предать суду. По обвинению фигурантке грозит до десяти лет лишения свободы.
