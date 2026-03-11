Челябинская клиника разводила пенсионеров на кредиты, выдумывая болезни

11 марта 2026, 19:06

В Челябинске осудят сотрудниц клиники за мошенничество с кредитами пенсионеров

Фото: Istock/Feverpitched

В Челябинске сотрудницы частной клиники пойдут под суд за мошенничество в отношении пожилых пациентов. Как сообщили в прокуратуре Челябинской области, обвиняемые работали в ООО «Моя клиника» на улице Свободы с 2021 по 2023 год.