Челябинская клиника разводила пенсионеров на кредиты, выдумывая болезни
В Челябинске сотрудницы частной клиники пойдут под суд за мошенничество в отношении пожилых пациентов. Как сообщили в прокуратуре Челябинской области, обвиняемые работали в ООО «Моя клиника» на улице Свободы с 2021 по 2023 год.
Во время обследования пенсионеров женщины фальсифицировали результаты анализов и убеждали пациентов в наличии несуществующих заболеваний. Испуганные клиенты соглашались на навязанное лечение и оформляли кредиты, хотя фактически не нуждались в медицинской помощи.
Общая сумма ущерба по доказанным эпизодам превысила один миллион рублей. Потерпевшим уже возместили более 946 тысяч рублей. На имущество обвиняемых общей стоимостью свыше 18,7 миллиона рублей наложили арест.
Фигурантки полностью признали вину. Уголовное дело по статьям о мошенничестве и покушении на мошенничество направили в Центральный районный суд Челябинска. Расследование в отношении предполагаемых организаторов преступной схемы продолжается.
