Челябинская прокуратура проверит сообщения о пьяном враче в больнице

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Прокуратура города Коркино начала проверку после сообщений о нетрезвом сотруднике медицинского учреждения, который находился на рабочем месте. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-центр прокуратуры региона.
Информация появилась после публикации местного телеканала, где посетители больницы зафиксировали мужчину-врача в состоянии алкогольного опьянения.
Согласно словам жены одного из пациентов, операция, назначенная ее мужу, не состоялась из-за состояния врача. Прокуратура организовала проверку для оценки действий ответственных должностных лиц и соблюдения законодательства о здравоохранении.
В пресс-службе министерства здравоохранения региона сообщили, что врач, не способный выполнять свои обязанности, был отстранен от работы. Администрация городской больницы №1 создала комиссию по охране труда для детального разбора инцидента. Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры.
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Согласно словам жены одного из пациентов, операция, назначенная ее мужу, не состоялась из-за состояния врача. Прокуратура организовала проверку для оценки действий ответственных должностных лиц и соблюдения законодательства о здравоохранении.
В пресс-службе министерства здравоохранения региона сообщили, что врач, не способный выполнять свои обязанности, был отстранен от работы. Администрация городской больницы №1 создала комиссию по охране труда для детального разбора инцидента. Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры.
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Дарья Осипова