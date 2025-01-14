В Москве задержали мужчину, перевозившего наркотики в музыкальной колонке

Видео: ГУ Росгвардии по Москве
В Москве полицейские при поддержке СОБР задержали мужчину, который перевозил крупную партию наркотиков в музыкальной колонке. Об этом «Радио 1» сообщили в сообщили в пресс-службе столичного управления Росгвардии.
«При силовой поддержке СОБР Главного управления Росгвардии по г. Москве сотрудники МВД задержали мужчину, перевозившего наркотические средства в музыкальной колонке», — говорится в сообщении.
В момент задержания мужчина ехал на такси. При себе у него обнаружили два свертка с мефедроном и амфетамином, общей массой свыше 300 граммов.
Отмечается, что задержанный получал крупные партии наркотиков из тайников, расфасовывал их и далее распространял через закладки. Возбуждено уголовное дело.
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