Дети в шутку назвали педофилом, а взрослые устроили самосуд: жителя Пышмы жестоко изнасиловала и забила пьяная компания

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В Верхней Пышме произошла трагедия, шокировавшая местных жителей. Группа людей жестоко расправилась с 48-летним мужчиной по имени Дмитрий. Нападавшие не остановились на избиении — они использовали металлическую трубу для совершения насильственных действий. Полученные травмы головы и внутренних органов оказались смертельными — Дмитрий скончался в больнице. Как стало известно, причиной нападения стала неудачная шутка. Подробности происшествия расскажет «Радио 1».
Согласился помочь
48-летний Дмитрий Чикваркин из Свердловской области был добрым и отзывчивым человеком, который всегда был готов помочь. Летом 2020 года он откликнулся на просьбу своей знакомой, которая попросила его привезти к ней на дачу двух девочек. Они, в свою очередь, обвинили его в педофилии, что привело к трагическим последствиям и стоило Дмитрию жизни.
Чикваркин посвятил свою жизнь работе в органах внутренних дел, где многие годы трудился водителем. Работал он ответственно, никаких жалоб на него не было. После выхода на пенсию мужчина продолжил работать за рулем — занялся перевозкой коммерческих грузов. Зарплата позволяла Дмитрию обеспечивать семью — жену и маленькую дочь-дошкольницу, а также помогать старшей дочери.
«Отличный человек, хорошая семья. Абсолютно уравновешенный, всё сделает для семьи, никогда не откажет в помощи», — рассказал для Е1 друг Дмитрия Андрей.
23 августа Наталья Фролова попросила своего знакомого Дмитрия Чикваркина привезти к ней двух девочек: 3-летнюю дочь её племянника и её 10-летнюю подругу. Дмитрий забрал детей у выпивиших родителей, посадил их в свою «Газель» и доставил на место.
Неблагополучная семья
Условия, в которых воспитывался 3-летний ребёнок, сложно назвать благополучными. Её мать, 23-летняя Валерия Дунаева, не работала и больше времени уделяла вечеринкам, чем заботе о ребёнке.
«21-го числа она отработала один день, всё понравилось. Утром на следующий день не пришла, я ей звоню, она недоступна, мы подумали, что она загуляла», — рассказали в ресторане, в который Дунаева собиралась устроиться работать.
После расставания с мужем 23-летняя Валерия почти на год передала свою 3-летнюю дочь Наталье Фроловой, чтобы ребёнок не мешал ей налаживать личную жизнь. Фролова согласилась помочь, так как ей было жаль девочку.
Когда малышка немного подросла, её мать забрала её обратно. К тому времени у неё появился постоянный сожитель — 31-летний эвакуаторщик Сергей Чабин. Несмотря на это, ребёнок всё равно часто гостил у Фроловой.
Так произошло и 23 августа 2020 года, когда Валерия с сожителем устроили шумную пьянку с друзьями. Чтобы дети не мешали, Дунаева и её подруга Алина Михайлова вновь отправили своих детей в чужой дом.
Захотели домой
Детям в доме Фроловой стало скучно, и они начали капризничать, звоня матерям и жалуясь, что не хотят там ночевать. Недовольная Валерия приехала забрать их. Чтобы избежать ругани мамы, 10-летняя девочка придумала легенду, что Чикваркин трогал их в интимных местах. Она также уговорила младшую подтвердить эту историю.
Уже дома женщины осмотрели детей и заметили, что у них слегка покраснели интимные места. Позже выяснилось, что это раздражение было вызвано нарушением правил гигиены. Но матери в компании мужчин отправились разбираться. Валерия Дунаева, её сожитель Сергей Чабин, Алина Михайлова и Михаил Иванов ворвались в дом Натальи Фроловой, требуя Дмитрия.
Пока Алина избивала Фролову, другие издевались над Чикваркиным, используя кулаки, нож и металлическую трубу. Наталья пыталась защитить его, утверждая, что он невиновен, но нападавшие не остановились. Мужчину сначала пытали в доме, потом выбросили на улицу и продолжили избиение. Дмитрий уже не мог сопротивляться, он был в коме. После этого преступники уехали отдыхать.
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Никто не вмешался
Наталья в ужасе позвонила своей дочери, которая, в свою очередь, вызвала «скорую» и полицию.
Расправу над Дмитрием Чикваркиным видели и другие люди, но они не стали препятствовать. Среди них был водитель автомобиля, который привез пьяных агрессоров, а также две подруги преступников. Они молча наблюдали за происходящим. Однако все они фигурируют в деле как свидетели, а не как соучастники.
У Дмитрия были обнаружены многочисленные травмы, включая закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, острую субдуральную гематому справа и разрыв задней стенки прямой кишки. Врачи пытались спасти мужчину, но во время операции его сердце остановилось.
Арест злоумышленников
Полиция быстро задержала троих подозреваемых в убийстве. Изначально им предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, однако после смерти Дмитрия обвинение было переквалифицировано на убийство с особой жестокостью, совершенное группой лиц по предварительному сговору.
Позднее выяснилось, что Дмитрий был совершенно невиновен. Испуганные девочки, которых допрашивали отдельно от матери, признались, что ложно обвинили мужчину, объяснив, что это была просто «шутка». Проведённые экспертизы доказали, что Дмитрий не совершал никаких сексуальных действий по отношению к девочкам.
Преступники, устроившие самосуд, просили о смягчении наказания из-за детей. Однако суд эти просьбы отклонил. Валерия Дунаева получила 10,1 года колонии, её сожитель Сергей Чабин — 15 лет тюрьмы, а Михаил Иванов — 19 лет. Алина Михайлова, чья 10-летняя дочь выдумала историю о педофилии, была осуждена за незаконное проникновение и угрозу убийством. Ей назначили 480 часов обязательных работ и обязали выплатить 120 тысяч рублей Фроловой.
В 2024 году вдова Яна Чикваркина сообщила «КП-Екатеринбург», что Иванов, которого приговорили на 19 лет, вышел на свободу и вернулся в Верхнюю Пышму в октябре 2023 года. Позднее он уехал жить к отцу в деревню Соколовку.
«В октябре он здесь выпивал, друзей своих угощал. А потом к отцу уехал. Больше я о нем не слышала», — рассказала жена убитого Дмитрия.
Фото: istockphoto / choochart choochaikupt
Похороны Дмитрия Чикваркина
На прощание с Дмитрием пришли около 40 человек — родственников, друзей и бывших сослуживцев. Хоронили мужчину в закрытом гробу.
«Он был ответственным работником. Всю жизнь работал водителем в дежурной части ППС. Не пил, не гулял, не прогуливал. Он был храбрым, бесстрашным человеком. Мы вместе ездили на всякие завары криминальные. Он никогда не прятался за спину. Не сидел в машине. Всегда вместе с нами помогал, задерживал. Мы же ловили и убийц, и грабителей, и насильников — все вместе. У меня были только хорошие воспоминания о нем», — поделился с Е1 бывший командир батальона ППС, полковник в отставке Алексей.
От младшей дочери Дмитрия долго скрывали, что её папа погиб.
«Дочка младшая в нем души не чаяла. Между ними такая связь сильная была. Папа для неё был светом в окошке. Она постоянно спрашивает теперь, где папа, плачет. Она очень чувствительная девочка. Раньше никогда так надолго не оставалась без отца. Если он даже уезжал куда-то, то звонил», — рассказала Наталья.
Угрозы семье погибшего
Жена погибшего рассказала, что ей и её дочери поступали сообщения с анонимных страниц, в которых содержались оскорбления и угрозы. Они ограничили доступ к своим социальным сетям, но это не помогло.
«Убийцы, их друзья и родственники недовольны тем, что это всё предали огласке, тем, что их имена опубликовали, они считают, что их травят. Хотя при чем тут мы. Мы никого из них не знали раньше, никого не трогали», — сказала она в интервью с Е1.
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