В Видном мужчина попытался украсть из магазина мягкие игрушки, сыр и кеды

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Подмосковные росгвардейцы задержали в городе Видное Ленинского округа 25-летнего приезжего из Ростовской области, попытавшегося вынести из магазина более различных 30 товаров, сообщает пресс-служба областного главка Росгвардии.
«Вечером сотрудники Росгвардии получили сигнал тревоги из одного из охраняемых супермаркетов в Видном. Они немедленно прибыли на место и выяснили, что один из покупателей попытался вынести из магазина, не оплатив, более 30 товаров. Это были мягкие игрушки, деликатесные сыры, три пары наушников, фен, несколько тримеров и кеды», — говорится в сообщении.Росгвардейцы доставили мужчину в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. Сейчас проводится проверка по данному происшествию.
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