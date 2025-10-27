Достижения.рф

Челябинская учительница била школьника по голове за ошибки при чтении

Под Челябинском возбудили дело против педагога, которая била ученика за ошибки
Фото: медиасток.рф

В Челябинской области педагог била ученика по голове за каждую ошибку при чтении. Об этом сообщает РЕН ТВ.



Инцидент произошёл в селе Берлин, где учительница несколько раз ударила школьника. На опубликованных кадрах видно, как мальчик громко смеётся, но продолжает ставить неправильные ударения в словах. После каждой ошибки педагог наносит ему подзатыльник.

По данным следствия, в отношении женщины возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях в отношении несовершеннолетнего. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Кроме того, следователи намерены дать правовую оценку действиям и бездействию руководства школы, которое допустило произошедшее.

Анастасия Чинкова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0