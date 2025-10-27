Челябинская учительница била школьника по голове за ошибки при чтении
В Челябинской области педагог била ученика по голове за каждую ошибку при чтении. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Инцидент произошёл в селе Берлин, где учительница несколько раз ударила школьника. На опубликованных кадрах видно, как мальчик громко смеётся, но продолжает ставить неправильные ударения в словах. После каждой ошибки педагог наносит ему подзатыльник.
По данным следствия, в отношении женщины возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях в отношении несовершеннолетнего. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.
Кроме того, следователи намерены дать правовую оценку действиям и бездействию руководства школы, которое допустило произошедшее.
