Челябинская учительница била школьника по голове за ошибки при чтении

27 октября 2025, 12:37

Под Челябинском возбудили дело против педагога, которая била ученика за ошибки

Фото: медиасток.рф

В Челябинской области педагог била ученика по голове за каждую ошибку при чтении. Об этом сообщает РЕН ТВ.