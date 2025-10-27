Достижения.рф

Мужчина убил сожительницу и попросил сына-подростка помочь избавиться от трупа

Американец убил сожительницу и вместе с 15-летним сыном спрятал ее тело в лесу
Фото: Медиасток.рф

Американец расправился с сожительницей и попросил своего сына помочь избавиться от ее тела. Об этом сообщает People.



Все произошло в американском штате Орегон. 38-летнюю Дженнифер Рут Стюарт нашли мертвой 1 сентября в лесном массиве Маунт-Худ. По версии следствия, ее убили за несколько недель до этого. Главным подозреваемым стал ее возлюбленный – 56-летний Уильям Глен Блейк.

По версии следствия, мужчина расправился с женщиной в их доме, а затем попросил ребенка помочь перевезти труп. Примечательно, что в августе Стюарт подала заявление о разводе. В день своего исчезновения она оставила своим родным и близким письмо о том, что не смогла найти общий язык с Блейком.

23 октября его арестовали и обвинили в убийстве, осквернении тела, незаконном использовании оружия и подделке доказательств. Также в отдел доставили 15-летнего сына преступника. Мальчика обвинили только в осквернении тела и подделке доказательств. Кроме того, полицейские допросили еще одного сына Блейка, который, как предполагается, тоже замешан в произошедшем.

Лидия Пономарева

