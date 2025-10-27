Мужчина убил сожительницу и попросил сына-подростка помочь избавиться от трупа

27 октября 2025, 12:07

Американец убил сожительницу и вместе с 15-летним сыном спрятал ее тело в лесу

Фото: Медиасток.рф

Американец расправился с сожительницей и попросил своего сына помочь избавиться от ее тела. Об этом сообщает People.