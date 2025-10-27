Суд в Москве отправил за решётку последователя скандального секс-коуча Алекса Лесли
В Москве приговорили к 1,5 годам тюрьмы последователя секс-коуча Алекса Лесли
Тверской суд Москвы вынес приговор последователю известного инфокоуча, продвигавшего курсы пикапа и призывавшего своих учеников к домогательствам женщин. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Фигурантом дела о насильственных действиях сексуального характера стал 28-летний Алексей Б. Суд назначил ему наказание в виде 1,5 лет лишения свободы в колонии общего режима.
Пострадавшую девушку, Полину Хохлому, удовлетворило решение суда:
«Я сразу говорила адвокатам, что не хочу, чтобы он получил максимальный срок. Я рада, что это 1,5 года, а не 3», — сказала она журналистам.Алексей Б. стал первым задержанным после громкого скандала, разразившегося летом, когда в Сети появилось видео массовых домогательств девушек в центре Москвы. Молодые люди действовали по указке популярного блогера и инфокоуча, продававшего курсы по соблазнению.
При обыске в доме осужденного в Тульской области следователи обнаружили сертификат о прохождении «курса пикапа» у Алекса Лесли – известного скандального блогера, который, по данным следствия, также проходит по делу и в настоящее время находится в розыске.
Следствие по основному делу продолжается.