Суд в Москве отправил за решётку последователя скандального секс-коуча Алекса Лесли

27 октября 2025, 12:22

В Москве приговорили к 1,5 годам тюрьмы последователя секс-коуча Алекса Лесли

Фото: медиасток.рф

Тверской суд Москвы вынес приговор последователю известного инфокоуча, продвигавшего курсы пикапа и призывавшего своих учеников к домогательствам женщин. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».





Фигурантом дела о насильственных действиях сексуального характера стал 28-летний Алексей Б. Суд назначил ему наказание в виде 1,5 лет лишения свободы в колонии общего режима.



Пострадавшую девушку, Полину Хохлому, удовлетворило решение суда:





«Я сразу говорила адвокатам, что не хочу, чтобы он получил максимальный срок. Я рада, что это 1,5 года, а не 3», — сказала она журналистам.