Челябинские дети насиловали одноклассника: подробности

31 января 2026, 14:34

Насиловавших одноклассника челябинских школьников забрали из семей

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Третьеклассников из гимназии Челябинска, которых подозревают в насильственных действиях сексуального характера в отношении одноклассника, забрали из семей и поместили в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП) ГУ МВД по Челябинской области. Такое решение вынес Тракторозаводский районный суд.