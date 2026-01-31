Челябинские дети насиловали одноклассника: подробности
Третьеклассников из гимназии Челябинска, которых подозревают в насильственных действиях сексуального характера в отношении одноклассника, забрали из семей и поместили в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП) ГУ МВД по Челябинской области. Такое решение вынес Тракторозаводский районный суд.
Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, инстанция удовлетворила административный иск начальника отдела полиции «Тракторозаводский» УМВД России по Челябинску и назначила несовершеннолетним помещение в ЦВСНП на 30 суток. Постановление пока не вступило в законную силу.
В обоснование иска указали, что дети состоят на профилактическом учёте как лица, совершившие общественно опасное деяние до достижения возраста уголовной ответственности, и с ними требуется проводить профилактическую работу. По данным матери пострадавшего, инцидент произошёл в начале учебного года.
На переменах школьники, по её словам, принуждали мальчика к оральным действиям. После обращения родителей Следственный комитет возбудил дело о халатности.
Читайте также: