На Алтае двое малышей и двое взрослых погибли при пожаре в частном доме

31 января 2026, 08:34

В Алтайском крае двое детей и двое взрослых погибли при пожаре из-за печи

Фото: СУ СК РФ по Алтайскому краю

В Камне-на-Оби Алтайского края произошёл пожар в частном доме. Четыре человека погибли. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.