На Алтае двое малышей и двое взрослых погибли при пожаре в частном доме
В Камне-на-Оби Алтайского края произошёл пожар в частном доме. Четыре человека погибли. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.
Возгорание случилось 31 января в доме на улице Республики. Спасатели эвакуировали из здания двух взрослых и двух детей в возрасте пяти лет и восьми месяцев.
Врачи медицинского учреждения боролись за их жизни в реанимации, однако дети и взрослые скончались от отравления продуктами горения. В региональном управлении СК России заявили, что предварительная причина пожара — нарушение правил эксплуатации печи.
Следствие возбудило уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Сотрудники ведомства сейчас устанавливают все обстоятельства трагедии.
