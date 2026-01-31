Достижения.рф

На Алтае двое малышей и двое взрослых погибли при пожаре в частном доме

В Алтайском крае двое детей и двое взрослых погибли при пожаре из-за печи
Фото: СУ СК РФ по Алтайскому краю

В Камне-на-Оби Алтайского края произошёл пожар в частном доме. Четыре человека погибли. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.



Возгорание случилось 31 января в доме на улице Республики. Спасатели эвакуировали из здания двух взрослых и двух детей в возрасте пяти лет и восьми месяцев.

Врачи медицинского учреждения боролись за их жизни в реанимации, однако дети и взрослые скончались от отравления продуктами горения. В региональном управлении СК России заявили, что предварительная причина пожара — нарушение правил эксплуатации печи.

Следствие возбудило уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Сотрудники ведомства сейчас устанавливают все обстоятельства трагедии.

