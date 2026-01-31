Две маршрутки попали в ДТП в российском регионе — видео

31 января 2026, 14:18

Шестеро пострадали при столкновении двух маршруток в Иркутской области

Видео: Управление Госавтоинспекции по Иркутской области

В Шелехове на проспекте Центральный столкнулись два маршрутных такси Газель NEXT, следовавшие в одном направлении. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции Иркутской области.