Две маршрутки попали в ДТП в российском регионе — видео

Шестеро пострадали при столкновении двух маршруток в Иркутской области

Видео: Управление Госавтоинспекции по Иркутской области

В Шелехове на проспекте Центральный столкнулись два маршрутных такси Газель NEXT, следовавшие в одном направлении. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции Иркутской области.



По предварительным данным, за медицинской помощью обратились минимум шесть человек, включая двух подростков. В прокуратуре уточнили, что пострадавшим несовершеннолетним восемь и 13 лет.

Следственный комитет организовал проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Других подробностей нет.

Никита Кротов

