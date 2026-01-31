Достижения.рф

Туристы устроили оргию в тук-туке на глазах у изумлённых прохожих

Фото: Istock/Diy13

На острове Пхукет трое туристов занялись сексом на заднем сиденье тук-тука в пробке. Об этом информирует Daily Star.



Инцидент произошёл на холме Патонг. Мотоциклист Сомчай Сирират, ставший свидетелем, сообщил, что двое мужчин и одна женщина вступили в половую связь на заднем сиденье транспортного средства.

Свидетель избежал вмешательства, чтобы не провоцировать конфликт. Однако он зафиксировал происходящее на видео и передал запись полиции. Правоохранительные органы начали проверку. Полиция объявила в розыск водителя тук-тука и пассажиров. Им грозит штраф до пяти тысяч бат (около 12,5 тысячи рублей) по статье о публичной непристойности.

Местные жители выразили возмущение поведением туристов. Они потребовали от властей ужесточить меры наказания, чтобы защитить репутацию курорта. Расследование инцидента продолжается.

Ольга Щелокова

