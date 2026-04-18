Челябинские подростки пострадали при пожаре в пятиэтажке

Два челябинских подростка пострадали при пожаре в пятиэтажке
Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

В Челябинске при пожаре в пятиэтажном жилом доме пострадали двое подростков 2010 и 2012 годов рождения.



Детей, оставшихся без присмотра родителей, эвакуировал из горящего здания сосед, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ в субботу. По данным ведомства, возгорание произошло из-за неисправности электрооборудования.

В момент ЧП законных представителей в квартире не было. Пострадавших мальчиков госпитализировали, их жизни и здоровью ничто не угрожает.

Следователи организовали проверку по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Никита Кротов

