Пожары на нефтебазе в Тихорецке и морском терминале в Туапсе потушили
В Тихорецке потушили пожар на территории нефтебазы, возникший в результате атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщил региональный оперштаб в телеграм-канале.
К ликвидации возгорания привлекли 224 специалистов и 56 единиц техники. Пострадавших среди сотрудников предприятия нет.
Еще один пожар потушили на морском терминале в Туапсе. Там работали 154 сотрудника экстренных служб, которые задействовали 49 спецмашин.
Ранее сообщалось, что в Туапсе завершились поиски 14-летней девочки, пропавшей после атаки украинских БПЛА. Ребенка не нашли под завалами и признали погибшим.
