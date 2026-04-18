Достижения.рф

Пожары на нефтебазе в Тихорецке и морском терминале в Туапсе потушили

Фото: iStock/DmyTo

В Тихорецке потушили пожар на территории нефтебазы, возникший в результате атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщил региональный оперштаб в телеграм-канале.



К ликвидации возгорания привлекли 224 специалистов и 56 единиц техники. Пострадавших среди сотрудников предприятия нет.

Еще один пожар потушили на морском терминале в Туапсе. Там работали 154 сотрудника экстренных служб, которые задействовали 49 спецмашин.

Ранее сообщалось, что в Туапсе завершились поиски 14-летней девочки, пропавшей после атаки украинских БПЛА. Ребенка не нашли под завалами и признали погибшим.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0