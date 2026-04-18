18 апреля 2026, 15:03

«Интерфакс»: Пожар произошел на площадке автозавода Haval в Тульской области

В субботу, 18 апреля, произошло возгорание на строительной площадке завода автокомпонентов, который возводится на территории предприятия Haval в Тульской области. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Грейт Волл Мотор Рус» в ответ на запрос «Интерфакса».





В компании уточнили, что пожар оперативно локализовали, ситуация находится под контролем. Огонь повредил фасад здания, в настоящее время специалисты проводят комплексную оценку масштаба ущерба.



По данным регионального МЧС, возгорание произошло в строящемся здании на площади 200 квадратных метров. Ранее в социальных сетях распространилось видео пожара в Узловском районе. В ведомстве не уточняли принадлежность объекта к автозаводу.



Российский завод Haval — первое зарубежное предприятие китайского бренда с полным циклом производства — начал работу в июне 2019 года в индустриальном парке «Узловая». Мощность предприятия составляет 150 тыс. автомобилей в год. В марте 2024 года рядом ввели завод по производству двигателей, который обеспечивает более 90% потребностей Haval в России. Кроме того, в 2026 году на той же территории планируется открытие завода автокомпонентов.



