Женщина пострадала в результате сильного пожара в Янино
В поселке Янино Ленинградской области прямо сейчас идет ликвидация крупного пожара. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.
По словам очевидцев, возгорание произошло в жилом доме. В социальных сетях появились кадры с места происшествия, на которых видно, как пожарные поднимаются по лестнице на второй этаж здания и борются с пламенем. Также на видео запечатлели полураздетого мужчину, который выбегает с территории участка.
На месте происшествия работают специалисты МЧС, а рядом дежурит бригада скорой помощи. Одна из местных жительниц отравилась угарным газом, и ей понадобилась госпитализация.
Ранее концерт в Москве чуть не закончился трагедией. Пятеро детей пострадали в результате отравления парами искусственного дыма.
