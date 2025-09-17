Челябинский суд вынес приговор затащившему девочек в подъезд педофилу

17 сентября 2025, 21:02

Челябинский облсуд отправил педофила на 16 лет в колонию

Фото: iStock/Zolnierek

Челябинский областной суд вынес приговор педофилу, пристававшему в девочкам шести и семи лет. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета.