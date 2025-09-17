Челябинский суд вынес приговор затащившему девочек в подъезд педофилу
Челябинский областной суд вынес приговор педофилу, пристававшему в девочкам шести и семи лет. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета.
Отмечается, что мужчину отправили в исправительную колонию строгого режима на 16 лет. Также его лишили права занимать должности в учреждениях для несовершеннолетних в течение 12 лет.
По данным следствия, в сентябре 2024 года мужчина, будучи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, предложил двум маленьким девочкам пройти с ним в подъезд. Там одной из них он показал фотографию обнажённого ребёнка и предложил раздеться. Девочка отказалась. После этого педофил проследовал в лифт за второй пострадавшей, где совершил в отношении неё другие действия сексуального характера.
Челябинские правоохранители задержали преступника. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних.
