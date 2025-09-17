В ДНР ритуальщики вскрыли гроб с телом военного и сняли его на видео
В России возбудили уголовное дело по факту надругательства над телом погибшего после появления в сети видеозаписи, на которой двое мужчин вскрывают гроб с телом, предположительно, российского военнослужащего. Видео распространил Telegram-канал Mash в Донбассе.
На кадрах, снятых, по всей видимости, во время процедуры перезахоронения, двое работников ритуальной службы вскрывают гроб, извлечённый из земли. Один из мужчин, остающийся за кадром, комментирует происходящее: «Лера, специально для тебя», – после чего приподнимает крышку.
Внутри гроба под алой тканью лежит мужчина в военной форме, напоминающей форму ВС России. Один из участников съёмки, увидев тело, восклицает: «Это военный!». Далее оператор демонстрирует крупным планом лицо погибшего, которое размыли в опубликованной версии видео из соображений этики. Комментируя внешний вид тела, автор отмечает отсутствие носа, предположив, что это связано с естественным процессом разложения.
Инцидент вызвал волну возмущения в сети и среди представителей общественности. Вскоре после публикации видео к мужчинам нагрянули представители правоохранительных органов.
Как сообщили в МВД, в отношении фигурантов возбудили уголовное дело по статье о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения. Материалы направили в суд.
Теперь мужчинам грозит до пяти лет лишения свободы. Личности виновных не разглашаются, следствие продолжается.
