В ДНР ритуальщики вскрыли гроб с телом военного и сняли его на видео

17 сентября 2025, 19:15

Фото: iStock/David_Bokuchava

В России возбудили уголовное дело по факту надругательства над телом погибшего после появления в сети видеозаписи, на которой двое мужчин вскрывают гроб с телом, предположительно, российского военнослужащего. Видео распространил Telegram-канал Mash в Донбассе.