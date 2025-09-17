Курьер услышал крики женщины из холодильника и спас ей жизнь
В КНР курьер спас жизнь женщине, запертой в промышленном холодильнике. Об этом сообщает South China Morning Post.
Китаянка по фамилии Чэнь перемещала коробки с товарами и случайно закрыла дверь морозильной камеры изнутри. Внутренний замок не поддавался, мобильный телефон остался снаружи. Когда женщина поняла, что ей не выбраться, начала кричать, но ее никто не слышал.
Температура в тесном помещении держалась на минус 20-ти градусах по Цельсию. Чэнь стала замерзать, так как в тот день была в летней одежде.
Через 20 минут после того, как китаянка оказалась в ловушке, приехал курьер службы доставки еды Лю Сюй. Он услышал, как из морозильной камеры доносятся хрипы, и освободил Чэнь.
