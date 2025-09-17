Курьер услышал крики женщины из холодильника и спас ей жизнь

17 сентября 2025, 18:40

В Китае курьер спас женщину, которая случайно заперла себя в холодильнике

Фото: iStock/Sucharas wongpeth

В КНР курьер спас жизнь женщине, запертой в промышленном холодильнике. Об этом сообщает South China Morning Post.