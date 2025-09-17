Россиянин поругался с самокатчиком и вонзил в его грудь нож

17 сентября 2025, 19:42

В Нижнем Новгороде осудят мужчину, вонзившего в грудь самокатчика нож

Фото: iStock/zoka74

35-летний житель Нижнего Новгорода поругался с 40-летним самокатчиком и напал на него с ножом. Об этом сообщает региональный следком в своем Telegram-канале.