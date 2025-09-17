Россиянин поругался с самокатчиком и вонзил в его грудь нож
35-летний житель Нижнего Новгорода поругался с 40-летним самокатчиком и напал на него с ножом. Об этом сообщает региональный следком в своем Telegram-канале.
Все произошло вечером 23 июня этого года возле дома на улице Ильменской в Ленинском районе. В тот день разъяренный мужчина вонзил лезвие в грудь оппонента. Пострадавшего экстренно госпитализировали, и врачи смогли спасти его жизнь. Сейчас она находится вне опасности.
По версии следствия, причиной стал конфликт, однако его детали не раскрываются. Действия нападавшего квалифицировали по статье о покушении на убийство. В настоящее время он ожидает суда.
