Челябинцы устроили дуэль из сигнальных пистолетов у подъезда и закончили дракой
В Челябинске группа мужчин устроила перестрелку из сигнальных пистолетов прямо у подъезда жилого дома на 2-й Эльтонской улице. Как сообщает Telegram-канал Baza, инцидент произошёл в дневное время, когда несколько человек собрались во дворе.
Очевидцы сняли происходящее на видео. На кадрах видно, как между мужчинами вспыхнул словесный конфликт, который быстро перерос в открытое противостояние. Один из участников ссоры достал сигнальный пистолет и выстрелил в оппонента с близкого расстояния.
Через несколько секунд к месту событий подошли ещё двое мужчин. Один из них тоже выхватил сигнальный пистолет и сделал несколько выстрелов в сторону противников. После завершения стрельбы участники конфликта сошлись в рукопашной.
На текущий момент неизвестно, пострадал ли кто-то в ходе перестрелки и драки. Правоохранительные органы уже устанавливают обстоятельства произошедшего и личности участников инцидента.
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