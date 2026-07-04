Челябинцы устроили дуэль из сигнальных пистолетов у подъезда и закончили дракой

04 июля 2026, 19:45

В Челябинске мужчины устроили перестрелку из сигнальных пистолетов у подъезда

Фото: Istock/papi8888

В Челябинске группа мужчин устроила перестрелку из сигнальных пистолетов прямо у подъезда жилого дома на 2-й Эльтонской улице. Как сообщает Telegram-канал Baza, инцидент произошёл в дневное время, когда несколько человек собрались во дворе.