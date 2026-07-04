Лезгинка у храма обошлась четверым москвичам крупным штрафом

04 июля 2026, 19:11

Суд оштрафовал четверых москвичей за лезгинку у храма на Китай-городе

Фото: Istock/AMilkin

В Москве суд оштрафовал четверых горожан за лезгинку у храма на Китай-городе. Об этом информирует Telegram-канал «Осторожно, новости».