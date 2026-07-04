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Лезгинка у храма обошлась четверым москвичам крупным штрафом

Суд оштрафовал четверых москвичей за лезгинку у храма на Китай-городе
Фото: Istock/AMilkin

В Москве суд оштрафовал четверых горожан за лезгинку у храма на Китай-городе. Об этом информирует Telegram-канал «Осторожно, новости».



14 июня семеро москвичей танцевали групповую лезгинку на улице Маросейке возле храма святителя Николая Чудотворца. Прохожие скрыто сняли ролик и выложили его в сеть, где назвали танцоров «абу-бандитами».

Видео заинтересовало центр «Э», сотрудники задержали всех участников. Четверым из них полицейские вменили статью 5.26 КоАП (осквернение религиозных объектов), так как в кадр попал храм.

Водитель машины с музыкой заявил, что не хотел оскорблять религиозные символы и не знал танцующих. Сами молодые люди объяснили, что гуляли по Маросейке и решили потанцевать, не заметив храма рядом. Суд назначил каждому штраф в размере 30 тысяч рублей.

Ольга Щелокова

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