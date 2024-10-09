Челябинцу, угрожавшему отрезать язык учителю, грозит до двух лет тюрьмы

Фото: iStock/Sayan_Moongklang
Жителю Челябинска, угрожавшему учителю, грозит до двух лет тюрьмы. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Напомним, что мужчина прямо при пятиклассниках обматерил учительницу местной школы и угрожал отрезать ей язык. Инцидент произошёл из-за того, что педагог попросила его ребёнка убрать телефон и разговаривать на русском языке. После случившегося скандала учительнице понадобилась госпитализация. Она поступила в больницу с перенесённым инсультом, после которого с трудом может разговаривать.
Прокуратура Челябинска направила в суд уголовное дело по статье об угрозе причинения тяжкого вреда здоровью. По ней мужчине грозит наказание в виде обязательных работ на срок до 480 часов, принудительных работ или лишения свободы на срок до двух лет.
Читайте также:
Учительница из Челябинска, которой угрожали отрезать язык, с трудом говорит
«Сама виновата»: семья грозившего вырвать учителю язык мужчины обвинила во всем педагога
Хинштейн: грозившему отрезать язык учительнице челябинцу грозит до 5 лет тюрьмы
Анастасия Чинкова