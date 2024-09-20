Хинштейн: грозившему отрезать язык учительнице челябинцу грозит до 5 лет тюрьмы

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Челябинец, который грозился отрезать язык учительнице в одной из школ города, может получить до пяти лет лишения свободы, если будет доказан мотив национальной ненависти. Об этом в своем тг-канале написал депутат ГД от Самары Александр Хинштейн. Он уточнил, что по статье об угрозе убийством или причинении тяжкого вреда здоровью можно сесть вплоть до двух лет.
«А если удастся доказать, что преступление было совершено по мотивам национальной ненависти, то его ждет до 5 лет совсем не таборной жизни», — подчеркнул парламентарий.Хинштейн добавил, что уголовное дело по данному инциденту открыли только после того, как вмешался лично глава СК Александр Бастрыкин.
Мужчина грубо себя вел в отношении учительницы 71-й школы в Челябинске, после чего ее забрали в больницу. В конфликт вмешались сотрудники Росгвардии.
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Никита Кротов