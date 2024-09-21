«Сама виновата»: семья грозившего вырвать учителю язык мужчины обвинила во всем педагога

Фото: iStock/simpson33
Родственник мужчины, вступившего в конфликт с учительницей в школе Челябинска, не считает члена семья виновным. Об этом пишет ИА Регнум.
Он подчеркнул, что не считает серьёзной угрозой слова мужчины, обещавшего вырвать педагогу язык.
По его словам, учительница сама виновата в этом инциденте, поскольку запрещала троим ученикам разговаривать на родном для них языке, а также превысила свои полномочия.
Напомним, что инцидент произошёл в одной из школ Челябинска. Учительница сделала замечание одному из учеников. Она запретила ему пользоваться телефоном на уроке и требовала, чтобы он разговаривал с ней на русском языке.
Мужчина, представившийся родителем этого ученика, после инцидента ворвался в кабинет к педагогу и заявил, что больше она будет работать в школе и что «сам вырвет ей язык».
После этого у женщины диагностировали инсульт. Мужчина, узнав об этом, извинился перед педагогом, заявив, что сожалеет о своём поведении.
Читайте также:
Хинштейн: грозившему отрезать язык учительнице челябинцу грозит до 5 лет тюрьмы
Смертельный квест и нацизм: школьник с молотком напал на одноклассников в Челябинске, подробности
Учитель химии в Челябинске оказала сопротивление напавшему на нее школьнику
По его словам, учительница сама виновата в этом инциденте, поскольку запрещала троим ученикам разговаривать на родном для них языке, а также превысила свои полномочия.
Напомним, что инцидент произошёл в одной из школ Челябинска. Учительница сделала замечание одному из учеников. Она запретила ему пользоваться телефоном на уроке и требовала, чтобы он разговаривал с ней на русском языке.
Мужчина, представившийся родителем этого ученика, после инцидента ворвался в кабинет к педагогу и заявил, что больше она будет работать в школе и что «сам вырвет ей язык».
После этого у женщины диагностировали инсульт. Мужчина, узнав об этом, извинился перед педагогом, заявив, что сожалеет о своём поведении.
Читайте также:
Хинштейн: грозившему отрезать язык учительнице челябинцу грозит до 5 лет тюрьмы
Смертельный квест и нацизм: школьник с молотком напал на одноклассников в Челябинске, подробности
Учитель химии в Челябинске оказала сопротивление напавшему на нее школьнику
Анастасия Чинкова