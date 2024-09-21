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«Сама виновата»: семья грозившего вырвать учителю язык мужчины обвинила во всем педагога

Родственник грозившего вырвать учителю язык мужчины обвинил в инциденте педагога
21 сентября 2024, 12:46
Фото: iStock/simpson33

Фото: iStock/simpson33

Родственник мужчины, вступившего в конфликт с учительницей в школе Челябинска, не считает члена семья виновным. Об этом пишет ИА Регнум.
Он подчеркнул, что не считает серьёзной угрозой слова мужчины, обещавшего вырвать педагогу язык.

По его словам, учительница сама виновата в этом инциденте, поскольку запрещала троим ученикам разговаривать на родном для них языке, а также превысила свои полномочия.



Напомним, что инцидент произошёл в одной из школ Челябинска. Учительница сделала замечание одному из учеников. Она запретила ему пользоваться телефоном на уроке и требовала, чтобы он разговаривал с ней на русском языке.

Мужчина, представившийся родителем этого ученика, после инцидента ворвался в кабинет к педагогу и заявил, что больше она будет работать в школе и что «сам вырвет ей язык».

После этого у женщины диагностировали инсульт. Мужчина, узнав об этом, извинился перед педагогом, заявив, что сожалеет о своём поведении.

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#школа
#учитель
#мигранты
Мигрант надругался над детьми на детской площадке в Ленобласти
РЕН ТВ: в Ленобласти мигранта заподозрили в надругательстве над детьми
21 сентября 2024, 12:46

Фото: iStock/Stivog

В Ленобласти безработного мигранта задержали по подозрению в надругательстве над детьми на детской площадке. Об этом пишет РЕН ТВ.
Инцидент произошел в поселке Токсово. О произошедшем в полицию сообщила 46-летняя местная жительница.

Уточняется, что подозреваемого удалось задержать в кратчайшие сроки. Им оказался 53-летний безработный приезжий из Узбекистана.

Злоумышленника доставили в отдел и поместили под стражу. Иные подробности в настоящее время не называются.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали 23-летнего мигранта, который надругался над 15-летней школьницей в аквапарке «Мореон». Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Замминистра туризма и промыслов Нижегородской области Галкина погибла в ДТП
21 сентября 2024, 11:46

Фото: официальный Telegram-канал МЧС РФ по Нижегородской области

Замминистра туризма и промыслов Нижегородской области Галина Галкина погибла в ДТП. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
Авария произошла в пятницу вечером на трассе Нижний Новгород – Йошкар-Ола. В результате столкновения погибли три человека, ещё двое получили ранения.

Появилась информация о том, что в числе погибших значится нижегородская чиновница Галина Галкина, которая в этот вечер возвращалась домой из командировки в Йошкар-Оле.

Также отмечается, что в ДТП пострадали водитель автобазы Нижегородского кремя и сотрудник регионального Агентства гостеприимства. В настоящее время они находятся в больнице, им оказывается вся необходимая помощь.

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В Норильске мачеха убила падчерицу из-за новой блузки и 20 лет врала ее отцу, подробности
21 сентября 2024, 11:44

Фото: istockphoto / feri ferdinan

Житель Норильска Игорь провел два десятка лет в надежде, что его дочь жива. Некогда он забрал её из детского дома, куда она попала после того, как мать лишили родительских прав из-за безответственности. Однако увидеть дочь живой мужчине так и не было суждено. О том, как пропала девятилетняя Даша и какие страшные подробности дела вскрылись спустя 20 лет, расскажет редакция «Радио 1».

Судьба маленькой Даши


Девочка была нежеланным ребёнком, результатом короткой интрижки. Тогда, узнав о беременности своей подруги, Игорь сбежал в Норильск. Маленькая Даша осталась жить с матерью, которую позже лишили родительских прав из-за злоупотребление алкоголем. В четыре года девочка оказалась в детском доме, а когда ей исполнилось восемь, родной отец всё-таки решил её забрать по настоянию сожительницы. Но жизнь с 42-летней Ниной оказалась сложной. Женщина постоянно наказывала падчерицу и однажды даже призналась ей, что настояла на опеке лишь потому, что хотела сохранить отношения с ее отцом.

Исчезновение Даши


В августе 2003 года Даша внезапно пропала. Сожительница отца девочки сообщила ему, что девочка плохо себя вела и она отправила ее к какой-то знакомой бабушке. Однако ни в этот день ни на следующий Даша на связь не выходила.

Обстоятельствами пропажи ребенка заинтересовались правоохранители.

Соседи рассказывали, что мачеха могла проявлять агрессию по отношению к девочке, жестоко наказать, избить. Однако никаких доказательств того, что с маленькой Дашей могла расправиться сожительница отца не было. Лишь в 2023 году дело приобрело неожиданный поворот.

Новый следователь, которому было переданы материалы проверки, ходатайствовала о тестировании мачехи пропавшей девочки на полиграфе. Результаты показали, что женщина знает о смерти девочки и причастна к этому, а также знает, где находится тело. Первые откровения появились 24 мая.


Фото: istockphoto /sebastianosecondi

Признания мачехи


20 августа 2003 года женщина была дома с Дашей. Девочка стирала свое белье и в какой-то момент встала на край ванны, чтобы повесить его на бельевую веревку. Случайно девятилетняя Даша смахнула новую рубашку мачехи.

Женщина рассказала следствию, что этот факт очень возмутил ее, за что она ударила падчерицу.

«На полу стоял таз, в нем я замочила полотенца с хлоркой. Я увидела, что блузка упала в таз. Крикнула: «Что ты сделала?» И шлепнула ее рукой. Девочка была худощавая, высокая, она соскользнула на пол… Всего пара секунд… Я не знала, что мне делать. Я поняла, что она не живая. Долго сидела на кухне и думала. Все как в ступоре», — поделилась подробностями трагедии Нина.

Через некоторое время в квартиру пришел некий Роман, который был хорошим знакомым семьи. Он увидел на полу в ванной мертвую девочку и, убедившись, что она точно не подает признаков жизни, предложил женщине избавиться от тела.

Девочку положили в крупную китайскую сумку для вещей и вывезли за город, бросив в лесном массиве. После признаний женщины следователи отправились на место происшествия. Однако останки ребенка так и не были найдены. Теперь подозреваемую ждет суд.

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#убийство
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ЧОП и подрядные организации фигурируют в деле «Крокуса»
21 сентября 2024, 11:17

Фото: медиасток.рф

Частное охранное предприятие (ЧОП) и подрядные организации, обслуживающие концертный зал «Крокус Сити Холл», фигурируют в уголовном деле, возбуждённом после теракта. Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что речь идёт о статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть двух и более лиц. В деле числятся руководство и сотрудники компании Crocus Group, ЧОП «Крокус профи», собственники самого здания и иные подрядные организации.

Указано, что дело было возбуждено в конце мая и объединено в одно производство с делом о теракте. При этом не уточняется, фигурируют в нём подозреваемые или обвиняемые.

Напомним, что теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» произошёл 22 марта.

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#крокус сити холл
#теракт
#охрана
#уголовное дело
#производство
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В казахстанской колонии произошел бунт заключенных
В колонии в Туркестанской области на юге Казахстана произошел бунт заключённых
21 сентября 2024, 10:28

Фото: iStock/sakhorn38

Бунт заключённых произошёл в казахстанской колонии в Туркестанской области на юге республики. Об этом сообщили в пресс-службе комитета уголовно исполнительной системы МВД республики.
Отмечается, что бунт осужденных произошел по причине несогласия с режимом содержания. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

На данный момент в колонии находится председатель комитета, руководство и надзорные органы. Ситуация в учреждении стабилизирована.

Несколько сотрудников колонии получили незначительные телесные повреждения. В пресс-службе добавили, что им оказали необходимую помощь.

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В Тверской области эвакуировали вокзал
В Тверской области эвакуировали пассажиров с вокзала на станции Старая Торопа
21 сентября 2024, 10:12

Фото: iStock/aapsky

Пассажиров и персонал вокзала эвакуировали из-за инцидента в районе железнодорожной станции Старая Торопа в Тверской области. Об этом сообщила Октябрьская железная дорога в своем Telegram-канале.
Отмечается, что эвакуация связана с «инцидентом в районе железнодорожной станции Старая Торопа». Согласно предварительным данным, повреждений инфраструктуры нет, никто не пострадал.

Как сообщил Telegram-канал Baza, Торопецкий район атаковали украинские беспилотники. Иные подробности в настоящее время не уточняются.

Ранее глава российского региона Вениамин Кондратьев написал в своем Telegram-канале, что в Тихорецком районе проводится временная эвакуация местных жителей после падения обломков вражеского дрона. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Маньяк-иконописец, убивший 37 человек, похитил свою 4-летнюю дочь у бывшей жены
SHOT: Маньяк-иконописец Артур Рыно похитил 4-летнюю дочь у экс-жены в Москве
21 сентября 2024, 09:42

Фото: iStock/Giuda90

Маньяк-иконописец, убивший 37 человек, похитил свою четырехлетнюю дочь у экс-супруги в Москве. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что мужчина забрал девочку из садика и скрылся в неизвестном направлении. Согласно информации источника, бывшая жена преступника, 27-летняя мастер пирсинга Валентина познакомилась с Артуром в тату-студии в центре Москвы, которую тот открыл после освобождения из колонии.

Девушка знала, что влюбилась в маньяка, однако этот факт её не смущал, так как Рыно был красивым и «неагрессивным». Однажды Валентина прочитала в интернете историю из прошлого своего супруга: перед задержанием у Рыно была девушка, которой он в подарок принёс отрезанное ухо жертвы. Сам маньяк ничего не отрицал и рассказал новой возлюбленной детали и других убийств.

В 2020 году молодые люди поженились, экс-заключённый взял фамилию жены, чтобы начать новую жизнь. Через несколько лет они развелись, потому что мужчина поднял на жену руку. Маленькая девочка осталась жить с Валентиной, но при этом Рыно мог видеться с ребёнком.

Недавно девушка приехала забирать ребенка из детсада. Воспитатели сообщили матери, что девочка ушла с отцом якобы проводить выходные вместе. После похищения Рыно не выходил на связь.

Малышку нашли через четыре дня в Павловском Посаде, где проживает мать бывшего преступника.

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В Воронежской области потушили открытое горение в производственном помещении
21 сентября 2024, 07:23

Фото: iStock/Distortion Media

МЧС России ликвидировали открытое горение в производственном помещении в селе Новая Усмань Воронежской области. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что площадь горения к тому момента составляла 4500 квадратных метров. В ведомстве подчеркнули, что на месте ЧП проводится проливка и разбор конструкций.

К ликвидации пожара были привлечены более 60 специалистов и 23 единицы техники. Согласно предварительной информации ведомства, никто не пострадал. На данный момент причины возгорания уточняются.

Ранее сообщалось, что в подмосковной деревне Апаринки пожар, начавшийся на складе, был локализован на площади 4 200 квадратных метров. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Алаудинов рассказал об использовании ВСУ в Курской области украденных машин
Алаудинов: ВСУ пользуются в Курской области украденными у мирных машинами
21 сентября 2024, 04:51

Фото: istockphoto/Evgeny555

Военнослужащие ВСУ используют автомобили, угнанные у мирных жителей Курской области, сообщил генерал-майор Апти Алаудинов, командующий спецподразделением «Ахмат», передает ТАСС.
«Уже в ход идут любые машины, украденные у населения, и оставшиеся бронированные», – подчеркнул он.

Таким образом Алаудинов прокомментировал данные о том, что ВСУ потеряли половину своей техники на западе под Курском.

Ранее Апти Алаудинов сообщал, что группе из 60 украинских солдат удалось скрыться от российских войск где-то в Курской области.

Генерал-майор также сообщил, что бойцам спецподразделения «Ахмат» на суджанском направлении удалось сбить вражескую технику, в том числе минометы, и уничтожить ангар, где хранилась техника.

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