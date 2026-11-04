«Челюсти жизни» спасли енота из дупла
В американском городе Остин (штат Техас) пожарные вызволили енота, который застрял головой в дупле дерева и не мог выбраться самостоятельно. Об этом сообщает Fox News.
Инцидент произошел в конце октября. Мужчина заметил, что животное не может покинуть дерево возле его дома, и позвонил в пожарную службу Остина.
Спасатели откликнулись на вызов и с помощью инструмента, известного как «челюсти жизни», освободили енота из ловушки. Судя по всему, зверь забрался в дупло в поисках еды или убежища, но не рассчитал размеры собственной головы относительно отверстия. Когда енота опускали на землю, он выглядел обмякшим, что вызвало у очевидцев опасения за его жизнь.
В Ассоциации пожарных Остина подтвердили, что с енотом все в порядке. По их словам, на кадрах паниковавшее животное выглядит обмякшим, потому что сильно устало после борьбы с деревом. Енота переместили с помощью специального ловчего шеста и передали службе контроля за животными. «С ним все в порядке!» — подчеркнули в организации и поблагодарили всех, кто проявил заботу: «Спасибо всем, кто связался и проявил заботу об этом малыше. Мы рады, что это спасение закончилось хорошо!»
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