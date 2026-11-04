«Челюсти жизни» спасли енота из дупла

04 ноября 2026, 19:07

В США пожарные вытащили застрявшего головой в дупле енота

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

В американском городе Остин (штат Техас) пожарные вызволили енота, который застрял головой в дупле дерева и не мог выбраться самостоятельно. Об этом сообщает Fox News.