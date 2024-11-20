Еноты-нацисты Геринга захватили город в Германии

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В Германии жители города Кассен жалуются на «енотов-нацистов» ближайшего соратника Гитлера, фашистского министра авиации Германа Геринга, которые захватили город и начали нападать на местных. Об этом пишет британский таблоид Daily Express.
По легенде, еноты появились в Германии в 1930-е годы, когда Геринг решил разнообразить местную фауну и распорядился привезти из Северной Америки пару енотов, которая впоследствии расплодилась до целой популяции.
По информации экспертов, отмечает издание, в Германии живет около двух миллионов енотов, и они действительно явлются большой проблемой и быстро плодятся, однако вину Геринга в этом явлении опровергают. Они отмечают, что самка этого зверька способна родить 7-8 детенышей за раз.
Сообщается, что в городе Кассель проблема с енотами действительно встала достаточно остро. К примеру, один фермер обнаружил животное у себя в курятнике, а когда попытался прогнать, тот сильно ранил ему руку. В другом случае женщина нашла енота среди чистого белья, как вдруг он напал на нее и серьезно травмировал. Вскоре у немки развился сепсис из-за инфекции.
Своеобразное решение проблемы нашел немецкий предприниматель Майкл Рейсс, начав зарабатывать на блюдах из мяса енотов. Он ставит ловушки, за одну ночь ловит до 10 зверьков, разделывает их, а после продает. Такой способ заработка обеспечивает его 3000 евро в неделю. На вкус еноты, делится бизнесмен, что-то среднее между олениной и свининой.
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По информации экспертов, отмечает издание, в Германии живет около двух миллионов енотов, и они действительно явлются большой проблемой и быстро плодятся, однако вину Геринга в этом явлении опровергают. Они отмечают, что самка этого зверька способна родить 7-8 детенышей за раз.
Сообщается, что в городе Кассель проблема с енотами действительно встала достаточно остро. К примеру, один фермер обнаружил животное у себя в курятнике, а когда попытался прогнать, тот сильно ранил ему руку. В другом случае женщина нашла енота среди чистого белья, как вдруг он напал на нее и серьезно травмировал. Вскоре у немки развился сепсис из-за инфекции.
Своеобразное решение проблемы нашел немецкий предприниматель Майкл Рейсс, начав зарабатывать на блюдах из мяса енотов. Он ставит ловушки, за одну ночь ловит до 10 зверьков, разделывает их, а после продает. Такой способ заработка обеспечивает его 3000 евро в неделю. На вкус еноты, делится бизнесмен, что-то среднее между олениной и свининой.
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Данил Пономарев