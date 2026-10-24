В Краснодарском крае ветеринары спасли енота после жёсткого ДТП
В Краснодарском крае ветеринары спасли енота, который попал в жёсткое ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, публикуя кадры с пережившим аварию пушистиком.
Ранее местные нашли зверька в тяжёлом состоянии на обочине дороги в Успенском районе. У енота были множественные ушибы, гематомы и подозрение на внутренние травмы. Предварительно, животное сбила машина, когда он перебегал дорогу, однако водитель не остановился, чтобы помочь.
Пострадавшего зверька, который изо всех сил боролся за жизнь, доставили к специалистам. Обследование показало, что у енота сломаны рёбра. Ветеринары оказали пушистику необходимую помощь и стабилизировали его состояние. Сейчас животное идёт на поправку, а волонтёры ищут для него новый дом.
Ранее «Радио 1» передавало, что на улице в Зеленограде около одного из жилых домов нашли малолетнего мальчика без сопровождения взрослых. Подробности читайте здесь.
Читайте также: