Чемпион Кузбасса по пауэрлифтингу Пожидаев разбился в аварии в Таиланде
Российский пауэрлифтер Александр Пожидаев погиб в ДТП в городе Паттайя. Об этом ТАСС рассказала проживающая в Паттайе российский волонтер Светлана Шерстобоева.
14 апреля 22-летний Пожидаев попал в автомобильную аварию. В результате происшествия он получил серьезные травмы головы и многочисленные переломы. В критическом состоянии его срочно доставили в медицинское учреждение, где врачи прилагали все усилия для спасения его жизни. Уточняется, что спортсмен скончался.
После трагического инцидента российские волонтеры начали кампанию по сбору средств для транспортировки тела молодого человека на родину. Иные подробности в настоящее время не приводятся.
