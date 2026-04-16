«Кричала и ругалась матом»: Москвич подрался с падчерицей и сдал её полиции
В Москве отчим подрался с падчерицей, а затем сдал её полиции из-за плохого поведения и музыки в квартире. Об этом информирует Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Около трёх часов ночи по местному времени 18-летняя москвичка находилась в своей квартире на северо-востоке столицы.
Отчим вызвал первый наряд полиции из-за того, что падчерица выпивала и слушала музыку. Сотрудники доставили девушку в отдел, но вскоре отпустили. Она вернулась домой и продолжила выпивать.
После этого началась драка из-за замечания приёмного отца. Полицейские приехали снова и задержали девушку. На заседании она частично признала свою вину и подтвердила, что во время драки могла кричать, в том числе нецензурно выражаться. Бабушкинский суд назначил ей семь суток административного ареста за мелкое хулиганство.
