Женщина лишилась груди спустя три года после бесплатной операции по ее увеличению
Итальянка чудом выжила после операции по увеличению груди. Об этом сообщает издание Leggo.
В 2017 году Мелания приняла участие в конкурсе, где победитель получал бесплатную пластическую операцию. Она отправила видео, в котором объяснила свои мотивы, и заняла первое место.
После этого итальянка попала к врачу, известному как «босс груди», но позже выяснилось, что у этого специалиста не было медицинского образования. Операцию провели в Милане, и первые три года женщина чувствовала себя хорошо. Однако затем она начала испытывать сильную боль. Обследование показало наличие жидкости в тканях, что потребовало замены имплантатов.
Во время второго хирургического вмешательства врач, по словам Мелании, провел операцию без предварительного обследования и обезболивания. После этого ее состояние резко ухудшилось: у нее появились признаки инфекции, высокая температура и сильная слабость, что потребовало срочной госпитализации. Врачи государственной больницы спасли ее от сепсиса, но в результате пришлось удалить одну из молочных желез. Пострадавшая долго адаптировалась к изменениям во внешности и восстанавливалась после операции.
