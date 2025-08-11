В Подмосковье водитель такси умер за рулем и врезался в автобус
В подмосковном Подольске водитель легкового автомобиля скончался за рулем, что привело к столкновению с автобусом. Подробности сообщает столичное ГУ МВД России.
Инцидент произошёл около 16:40 на улице Подольских Курсантов в районе Бирюлёво Западное. По предварительным данным, водитель такси скончался во время движения, из-за чего автомобиль лишился управления и врезался в автобус.
В результате аварии никто, кроме самого водителя, не пострадал. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД для выяснения всех деталей случившегося.
Ранее сообщалось о трагическом инциденте в Петербурге, где водитель сбил двухлетнего ребёнка, выбежавшего на дорогу. Отмечается, что родители не смогли удержать мальчика, который буквально прыгнул под колёса проезжавшего автомобиля, а 75-летний водитель физически не успел среагировать из-за малого расстояния.
