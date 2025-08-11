В Подмосковье водитель такси умер за рулем и врезался в автобус

11 августа 2025, 19:14

На юге Москвы такси с умершим за рулем водителем врезалось в автобус

Фото: Istock/Galina Vetertsovskaya

В подмосковном Подольске водитель легкового автомобиля скончался за рулем, что привело к столкновению с автобусом. Подробности сообщает столичное ГУ МВД России.