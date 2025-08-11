В российском регионе облицовочная плита упала на годовалого мальчика
В Челябинской области произошел несчастный случай, повлекший за собой серьёзные травмы маленького ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба управления СК РФ по региону.
Чрезвычайное происшествие случилось в городе Трёхгорном. Вечером 10 августа возле дома №5 на улице Строителей облицовочная плита внезапно обрушилась на годовалого мальчика. В момент трагедии ребёнок находился на прогулке с матерью.
Плита, отколовшаяся от подпорной стенки газона, упала на малыша, в результате чего он получил травмы головы и туловища. Мальчика срочно госпитализировали. Следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности. Под подозрением — сотрудники учреждения «Служба заказчика», ответственные за содержание объекта. Расследование продолжается.
