«Родился в рубашке»: В Ленобласти пьяный мужчина чудом выжил после попадания под поезд
В Ленинградской области произошёл невероятный случай: 25-летний мужчина, уснувший на рельсах в состоянии алкогольного опьянения, попал под грузовой поезд и остался жив. Об этом сообщает Управлении на транспорте МВД по Северо-Западному федеральному округу.
Инцидент произошёл возле станции Волосово на 84-м километре железнодорожных путей. По данным транспортной полиции, пьяный мужчина заснул на рельсах. Машинист поезда заметил его, подал сигнал и экстренно затормозил, но избежать столкновения не удалось из-за слишком короткой дистанции.
Несмотря на серьёзность происшествия, пострадавший выжил. Его оперативно доставили в больницу, но подробности о состоянии здоровья и полученных травмах не разглашаются.
Ранее сообщалось о трагическом инциденте в Петербурге, где водитель сбил двухлетнего ребёнка. Отмечается, что маленький мальчик выбежал на дорогу через открытую калитку и моментально попал под колёса автомобиля.
Читайте также: