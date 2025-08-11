Достижения.рф

«Родился в рубашке»: В Ленобласти пьяный мужчина чудом выжил после попадания под поезд

Фото: Istock/Artur Nichiporenko

В Ленинградской области произошёл невероятный случай: 25-летний мужчина, уснувший на рельсах в состоянии алкогольного опьянения, попал под грузовой поезд и остался жив. Об этом сообщает Управлении на транспорте МВД по Северо-Западному федеральному округу.



Инцидент произошёл возле станции Волосово на 84-м километре железнодорожных путей. По данным транспортной полиции, пьяный мужчина заснул на рельсах. Машинист поезда заметил его, подал сигнал и экстренно затормозил, но избежать столкновения не удалось из-за слишком короткой дистанции.

Несмотря на серьёзность происшествия, пострадавший выжил. Его оперативно доставили в больницу, но подробности о состоянии здоровья и полученных травмах не разглашаются.

Ольга Щелокова

