«Родился в рубашке»: В Ленобласти пьяный мужчина чудом выжил после попадания под поезд

11 августа 2025, 20:23

Уснувший на рельсах житель Ленинградской области попал под поезд и остался жив

Фото: Istock/Artur Nichiporenko

В Ленинградской области произошёл невероятный случай: 25-летний мужчина, уснувший на рельсах в состоянии алкогольного опьянения, попал под грузовой поезд и остался жив. Об этом сообщает Управлении на транспорте МВД по Северо-Западному федеральному округу.