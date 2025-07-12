Чемпиона мира по боксу Джервонта Дэвис арестован за избиение матери своих детей
Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Джервонта Дэвис был арестован в американском штате Флорида за избиение матери своих детей. Об этом сообщает издание WPLG Local 10.
Как оказалось, пострадавшая ранее состояла в отношениях со спортсменом. Боксера поместили под стражу за ее избиение утром 11 июля. Предварительно, Дэвис совершил преступление еще вечером 15 июня. Тогда боксер приехал к девушке, чтобы забрать от нее детей.
Во время этого между ними произошел конфликт, по итогу которого Дэвис ударил пострадавшую по затылку и губе. Ранее спортсмена уже арестовывали за домашнее насилие в 2020 и 2022 годах.
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