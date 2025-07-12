Чемпиона мира по боксу Джервонта Дэвис арестован за избиение матери своих детей

12 июля 2025, 05:07

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Джервонта Дэвис был арестован в американском штате Флорида за избиение матери своих детей. Об этом сообщает издание WPLG Local 10.