В Махачкале грузовой лифт насмерть придавил подростка в торговом центре

11 июля 2025, 23:49

Фото: iStock/Iulianna Est

В торговом центре в Махачкале грузовой лифт придавил подростка, который от полученных травм скончался на месте происшествия. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Дагестану.





Инцидент случился в торговом центре на проспекте Акушинского. По факту происшествия организована процессуальная проверка.





«По предварительным данным, в торговом центре, расположенном на проспекте Акушинского в Махачкале, грузовым лифтом придавило подростка 2008 года рождения, который от полученных телесных повреждений скончался на месте», — передает ведомство.