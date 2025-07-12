Студент, наехавший на толпу людей в Москве, был пьян и признал свою вину

12 июля 2025, 01:41

Фото: iStock/simpson33

Студент, управлявший автомобилем, который наехал на толпу людей на Бережковской набережной в Москве, был пьян и признал свою вину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранителей.





Полицейские уточняют, что на данный момент все обвинения в отношении мужчины являются предварительными. Напомним, что толпу пешеходов сбил элитный автомобиль «HIPhi Z».





«По предварительным данным, мужчина был в нетрезвом состоянии», — передает агентство.