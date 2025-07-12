Студент, наехавший на толпу людей в Москве, был пьян и признал свою вину
Студент, управлявший автомобилем, который наехал на толпу людей на Бережковской набережной в Москве, был пьян и признал свою вину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранителей.
Полицейские уточняют, что на данный момент все обвинения в отношении мужчины являются предварительными. Напомним, что толпу пешеходов сбил элитный автомобиль «HIPhi Z».
«По предварительным данным, мужчина был в нетрезвом состоянии», — передает агентство.
В результате происшествия пострадали пять человек, в том числе и двое детей. Еще двое взрослых находятся в тяжелом состоянии. Предварительно, автомобилем управлял студент 2001 года рождения. Его уже задержали правоохранители. Момент аварии попал на видео.