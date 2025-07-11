Момент наезда на людей на Бережковской набережной в Москве попал на видео
На Бережковской набережной в Москве кроссовер сбил толпу людей и скрылся с места ДТП. Момент происшествия попал на видео.
Кадры аварии опубликовал telegram-канал Mash. На них видно, как автомобиль разогнался перед пешеходным переходом, игнорируя красный сигнал светофора. Когда водитель увидел перед собой людей, то он попытался остановиться, но уже было поздно. После того, как машина въехала в толпу, она скрылась с места ДТП. Сейчас владельца авто ищут следователи.
Предварительно, в инциденте пострадало минимум шесть человек. Среди них дети 8 и 10 лет. Об их состоянии информация уточняется.
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