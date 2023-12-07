Чемпиона мира по самбо Мачиева приговорили к 15 годам за убийство росгвардейца

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Пресс-служба Верховного суда Республики Дагестан сообщает, что чемпион мира по самбо Шахбан Мачиев приговорен к 15 годам колонии за убийство росгвардейца в Махачкале в 2018 году.
Спортсмен обвинялся в совершении преступления, предусмотренного пунктом «ж» части 2 статьи 105 УК РФ («убийство, совершенное группой лиц»).
Мачиев приговорен к 15 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.
Из-за того, что после оправдательного приговора, который вынесли ранее, самбист скрылся за пределами России, его объявили в международный розыск. Рассмотрение уголовного дела проходило по существу, единолично судьей, обвиняемый не присутствовал.
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Мария Фирсова