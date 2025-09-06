Чемпиона мира по тхэквондо арестовали в Москве
В Следственном комитете России сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении шести участников преступной группы, среди которых оказался чемпион мира по тхэквондо Эмин Четинбаг. Об этом главное управление ведомства по городу Москве сообщило в своём Telegram-канале.
По данным следствия, организатор группы привлек Четинбага и бывших полицейских к мошенническим схемам, направленным против лиц, связанных с криптовалютой. Чемпион мира назначал встречи и передавал сообщникам данные жертв.
Злоумышленники выдавали себя за сотрудников правоохранительных органов, фабриковали обвинения, в том числе в терроризме, и вымогали у пострадавших деньги.
Пятерым участникам группы уже предъявлены обвинения и они арестованы. Еще один фигурант объявлен в розыск.
