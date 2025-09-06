Чемпиона мира по тхэквондо арестовали в Москве

06 сентября 2025, 18:27

Чемпиона мира по тхэквондо Четинбага задержали по делу о мошенничестве в Москве

Фото: iStock/Vital Hil

В Следственном комитете России сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении шести участников преступной группы, среди которых оказался чемпион мира по тхэквондо Эмин Четинбаг. Об этом главное управление ведомства по городу Москве ​сообщило в своём Telegram-канале.