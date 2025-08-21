Иностранка заполучила миллионы на схеме с выплатами бойцу СВО
В Красноярском крае в суд направлено дело гражданки одной из стран ближнего зарубежья и двух её сообщников — их обвиняют в покушении на мошенничество при получении выплат участнику СВО (ч. 30, ст. 159.2 УК РФ), сообщили в прокуратуре региона. Рассмотрение дела назначено в Кировском районном суде.
По версии следствия, в 2021 году женщина оформила фиктивный брак с жителем Красноярска, чтобы получить разрешение на временное проживание. Позже у неё родился ребёнок от другого мужчины, но брак формально не был расторгнут.
В 2024 году муж ушёл на спецоперацию и погиб. Тогда, как утверждают в надзорном ведомстве, обвиняемая совместно с двумя знакомыми придумала схему по получению выплат, положенных семье военнослужащего; с помощью сообщников она получила более девяти миллионов рублей, которые разделили между собой.
Прокуратура усомнилась в подлинности представленной семейной истории: проверка показала, что брак носил формальный, «бюрократический» характер, поэтому у женщины не было права на выплаты. Брак признали недействительным, а фактические выплаты получила только мать погибшего бойца.
