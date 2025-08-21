Иностранка заполучила миллионы на схеме с выплатами бойцу СВО

21 августа 2025, 14:49

В Красноярском крае осудят мигрантку за аферы с выплатами участнику СВО

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

В Красноярском крае в суд направлено дело гражданки одной из стран ближнего зарубежья и двух её сообщников — их обвиняют в покушении на мошенничество при получении выплат участнику СВО (ч. 30, ст. 159.2 УК РФ), сообщили в прокуратуре региона. Рассмотрение дела назначено в Кировском районном суде.