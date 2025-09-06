Раскрыты подробности дела о поставках некачественных патронов «Калашникову»

06 сентября 2025, 11:43

По делу о поставках некачественных патронов «Калашникову» допрошены 38 людей

Фото: istockphoto/alexmak72427

По материалам, имеющимся у РИА Новости, по делу о поставках некачественных деталей для патронов в концерн «Калашников» допросили почти 40 человек.