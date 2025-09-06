Раскрыты подробности дела о поставках некачественных патронов «Калашникову»
По материалам, имеющимся у РИА Новости, по делу о поставках некачественных деталей для патронов в концерн «Калашников» допросили почти 40 человек.
Генеральный директор ООО «Интертехника» Алексей Морохов обвиняется в хищении у АО «Концерн „Калашников“», уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество». В документах отмечается, что в рамках предварительного следствия проведён значительный объём процессуальных действий: допрос 38 свидетелей, и на текущем этапе подозрения в причастности Морохова признаны обоснованными.
Ранее, в начале декабря 2024 года, пресс-служба судов Ивановской области сообщала о заключении под стражу гендиректора ООО «Ивановские ковши», обвиняемого в хищении средств у АО «Концерн „Калашников“» при исполнении подрядного договора по гособоронзаказу. По версии следствия, «Интертехника» поставляла в концерн полуфабрикаты деталей для боеприпасов, зная об их несоответствии техническим требованиям.
Как уточняется, арестованный руководитель ООО «Ивановские ковши» одновременно является одним из учредителей ООО «Интертехника»; по данным открытых источников, этим лицом и является Алексей Морохов. Второй учредитель и руководитель «Интертехники» — Алексей Леденев; в своем блоге он указывает на спортивные и публицистические достижения: обладатель Кубка мира, вице-чемпион Европы, чемпион России по дзюдо, чемпион мира и Европы по самбо, вегетарианец, марафонец, писатель и победитель телепроекта «Танцы со звёздами».
