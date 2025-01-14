Чемпиона России по гиревому спорту Фещенко застрелили в центре Москвы

В ночь на 13 января на Ольховской улице в центре Москвы нашли тело мастера спорта международного класса, чемпиона России по гиревому спорту Владимира Фещенко, убитого выстрелом в голову. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.