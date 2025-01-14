Чемпиона России по гиревому спорту Фещенко застрелили в центре Москвы

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В ночь на 13 января на Ольховской улице в центре Москвы нашли тело мастера спорта международного класса, чемпиона России по гиревому спорту Владимира Фещенко, убитого выстрелом в голову. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«В центре Москвы на Ольховой улице убит Владимир Фещенко, чемпион РФ по гиревому спорту. В ходе осмотра у него выявлено огнестрельное ранение в голову», — говорится в сообщении.Основной версией убийства следствие считает бытовой конфликт. Подозреваемого в убийстве Фещенко оперативно задержали. Возбуждено уголовное дело.
По данным РБК, спортсмен являлся сотрудником контрразведки ФСБ, а его тело обнаружили в одном из зданий Министерства обороны РФ в центре Москвы. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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