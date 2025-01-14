ФСБ предотвратила украинский теракт с использованием токсичных веществ

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ФСБ предотвратила задуманный спецслужбами Украины теракт с применением токсичных химических веществ против работников оборонного предприятия в Ярославской области. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что силовики задержали россиянина, который должен был устроить теракт. По данным ведомства, действия преступника координировались с территории Украины через зарубежные мессенджеры.
Химикат, который вызывает ожоги дыхательных путей и возможную смерть, планировалось залить в воздуховоды автомобилей работников предприятия.
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